Incendie d’une école à Béziers : une rentrée entre émotion et incompréhension

Après trois jours d'enquête, les policiers ont interpellé un adolescent de quinze ans, suspecté d'avoir incendié une école primaire jeudi 31 octobre à Béziers. Une école qui devra être rasée et reconstruite. Ce lundi 4 novembre, jour de rentrée des classes après les vacances de la Toussaint, près de 300 élèves vont devoir être répartis dans les écoles voisines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.