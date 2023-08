Incendie en Alsace : 11 morts dans un gîte

Ravagé par les flammes, tout le toit s’est effondré, un immense brasier. À l'intérieur, se trouvent 28 personnes. Leurs cris ont alerté les voisins. Dans la petite commune de Wintzenheim, près de Colmar, le feu se déclare à 6h30. Moins d’un quart d’heure plus tard, les pompiers arrivent sur place. À cet instant, 17 personnes ont pu quitter le bâtiment, mais onze sont piégées à l’étage. Le maire adjoint de la commune a pu échanger avec la propriétaire du gîte, voisine du lieu et encore sous le choc. Il raconte à la Première ministre, venue sur place, ce mercredi dans l’après-midi, qu'elle a tenté de venir en aide aux victimes. Les 17 rescapés ont d’abord été mis à l’abri, juste en face. Plus tard, ils ont été pris en charge dans une salle de la ville. Malgré tous les efforts des secours réunis et plus de 80 pompiers mobilisés, le drame n’a pas pu être évité. Parmi les onze victimes, dix adultes, atteints d’une légère déficience mentale, faisant partie de plusieurs associations et un de leurs accompagnateurs. Ils étaient en vacances dans la région. TF1 | Reportage I. Bornacin, J. Rieg-Boivin, L. Merlier, C. Jouanneau