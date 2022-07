Incendie en Bretagne : 1 700 hectares brûlés par un feu inédit

C'est l'un des symboles du centre Bretagne. La chapelle du Mont Saint-Michel de Brasparts a été sauvée in extremis. Autour, les landes et les tourbières, habituées aux pluies, sont ravagées par les flammes. Sur 1 700 hectares, le paysage est carbonisé. Les pompiers ont été surpris. Pour le capitaine Youenn Creac'h, sapeur-pompier, le feu est exceptionnel pour le département, de par son ampleur et les moyens déployés. Plus de 200 pompiers bretons, assistés par des unités de régions voisines, luttent depuis plus de 24 heures. Deux camions ont été détruits, mais aucune habitation n'a été touchée pour l'heure. Par précaution, 500 habitants ont été évacués lundi soir. Ainsi, 200 personnes ont passé la nuit dans un centre d'hébergement monté dans l'urgence à Sizun. Parmi eux, se trouvent Gilles et Solange. Ils ont dû quitter leur maison pour la première fois. Jean-Michel et Catherine, eux, étaient en vacances à Botmeur. Là-bas, ils ne s'attendaient pas à ce séjour caniculaire et à proximité d'un brasier. Tous attendent impatiemment le retour des averses. Ce mardi soir, le feu poursuit sa course. Sans aucun doute, cet incendie restera historique en Bretagne. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, M. Pirckher.