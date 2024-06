Incendie en Californie : plus d’un millier de personnes évacuées

C’est un combat de chaque instant, pied à pied, brasier après brasier. L’incendie a déjà détruit plusieurs bâtiments, comme un restaurant et de nombreuses voitures. Plus de 1 000 pompiers, 70 véhicules et plusieurs hélicoptères sont déployés jour et nuit, mais les conditions météo compliquent la tâche des équipes de secours : un taux d'humidité très faible et surtout beaucoup de vent. “Pour combattre les flammes, notre problème numéro un, c’est le vent, avec des rafales qui vont jusqu’à 90 kilomètres par heure”, se confie Craig Little, pompier. Au total, 1 200 randonneurs et campeurs ont dû être évacués dans une zone montagneuse et boisée, mais située à seulement quelques kilomètres d’habitations et à une heure de Los Angeles “On a été surpris de voir ce feu et cette chaleur arriver si tôt dans la saison”, réagit un habitant. En tout, neuf incendies frappent actuellement la Californie, notamment celui au nord de San Francisco. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien