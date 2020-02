Incendie en Corse : 130 pompiers venus du continent attendus mercredi

Un incendie s'est déclaré ce mardi sur la commune de Quenza, en Corse-du-Sud. Entretenu par des vents violents, le feu a déjà parcouru plus de 1 100 hectares de végétation en seulement quelques heures. Pour l'instant, aucun village n'est menacé. Le feu va être surveillé durant toute la nuit. Celle-ci va être beaucoup plus fraîche, ce qui va certainement permettre aux flammes de ne pas progresser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.