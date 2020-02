Incendie en Corse : où en est la situation ?

Avec le retour du vent, plusieurs foyers se sont réactivés en Corse. Le feu a parcouru plus de 1 100 hectares sous les Aiguilles de Bavella, où seuls les moyens aériens peuvent intervenir sur les pentes abruptes. Appuyé par quatre Canadairs et 120 pompiers venus en renfort du continent, le travail au sol a consisté à dérouler des centaines de mètres de tuyau dans les sous-bois pour noyer les braises, le feu pouvant se réactiver à tout moment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.