Incendie en Corse : plus de 1 100 hectares partis en fumée

Depuis le début de la matinée de ce mardi, les pompiers corses luttent contre un incendie qui a déjà parcouru plus de 1 100 hectares. Des rafales de vent à plus de 170 km/h ont cloué au sol les Canadairs. Sans ces moyens aériens, il est difficile, voire impossible, pour les 190 pompiers mobilisés d'accéder aux foyers. Ce soir, l'incendie progresse toujours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.