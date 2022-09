Incendie en Gironde : au plus près du feu avec les pompiers

Le feu ne leur laisse aucun répit. À peine le temps pour les pompiers d’éteindre une reprise qu’une autre se déclare quelques centaines de mètres plus loin. “On vient de traiter les lisières pour éviter que le feu monte aux cimes des arbres. C’est partout. Un coup, on combat le feu d’un côté, de l’autre. On est au quatre coins du feu là, on est étiré et on fait au mieux pour l’instant”, déplore le Caporal Mustapha-Hakim Ettahraui au sein du Service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33). Les forêts de pin partent en fumée à une vitesse folle. En cause, des conditions météorologiques qui compliquent le travail des pompiers. “Vous voyez qu’il y a du vent. Un vent qui est soutenu sur zone. Ça ne va pas nous aider, mais alors, pas du tout, et les températures et puis la sécheresse depuis maintenant quelques mois”, soutient le lieutenant-colonel Eric Pitault. 750 sapeurs-pompiers mobilisés mènent un combat acharné au sol comme dans les airs. Plongé dans une épaisse fumée, le largage des canadairs est à peine perceptible. Alors que le feu s’approche de sa maison, cet habitant appelle désespérément à l’aide. Cette nuit encore, les pompiers feront face aux flammes avec une priorité : protéger les habitations. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Boucher, A. Janon