Incendie en Gironde : des habitations menacées

Trois panaches de fumée noire, visibles à des kilomètres, pour trois départs de feu distincts désormais réunis. L’incendie s’est déclaré peu avant 16 heures ce lundi après-midi sur la commune de Saumos, au sud de Lacanau. Avec le vent sec et les températures au-dessus des 35 degrés, les flammes se propagent vite. Ainsi, en trois heures de temps, 160 hectares de forêts ont déjà été parcourus. Face à la menace, ordre est donné d’évacuer le bourg de Saumos. Dans ce contexte, 500 habitants sont mis en sécurité dans les communes voisines. Pour tenter de venir à bout du brasier, 280 pompiers sont mobilisés, appuyés par deux canadairs et deux hélicoptères. Une lueur d’espoir dans leur travail : des orages sont attendus autour de Saumos dans la soirée, en espérant que la pluie puisse venir à bout des flammes. TF1 | Reportage M. Desmoulins, E. Braem, C. Devaux