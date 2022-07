Incendie en Gironde : évacuation au Tuzan

Cela fait deux jours que les rues de la commune de Le Tuzan, autour de Landiras, sont complètement désertes. Les volets et les portails sont fermés. Les habitants ont dû évacuer à cause des fumées toxiques. Notre équipe est allée rencontrer l’une des rares qui a pu y rester. Elle a demandé à madame le maire, maintenant que le village est vide, quelle est sa mission et à quoi ressemblent ses journées. “Nous sommes là, simplement, pour sécuriser le village et sécuriser les habitants en leur répondant au téléphone. Amener et aller nourrir les petits animaux dans leur maison. Ils m’ont laissé les clés et donc, je vais apporter un petit peu de nourriture aux animaux”, précise Christiane Benich, maire de Le Tuzan. Maintenant, les habitants n’attendent qu’une chose : un coup de fil qui leur annoncera qu’ils peuvent enfin rentrer chez eux. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Chomy, C. Jouanneau