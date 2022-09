Incendie en Gironde : les évacués rentrent chez eux

À Saumos et à Sainte-Hélène, en raison d'un coup de vent ce jeudi, les pompiers redoutent de nouvelles reprises de feu. Mais fort heureusement, elles sont sans gravité. Toute la journée, ces soldats du feu ont pourtant lutté contre cet ennemi invisible ou presque. Qu'importent les moyens, que ce soit avec une lance à eau ou un râteau, ils traquent ce qu'ils ne voient pas nécessairement. Comme l'explique le Caporal Bruno Fournier, SDIS 34 au journal de 20H sur TF1. Les pompiers sauvent aussi des animaux en perdition, à l'instar de cette biche. Malgré tous les efforts pour la sauver, ses chances de survie sont minces. Mais face aux flammes, leur acharnement commence à payer, car depuis 24 heures, l'incendie ne progresse plus. Les soldats du feu refusent néanmoins de crier victoire trop tôt. Après cette bonne nouvelle, la plupart des habitants de Saumos et de Sainte-Hélène, deux communes de la Gironde, peuvent enfin rentrer chez eux. Après une nuit passée dans le gymnase de Castelnau-de-Médoc, des familles sont soulagées. Ce soir, ils sont enfin réunis chez eux, mais doivent rester vigilants quant aux prochains jours. TF1 | Reportage H. Dreyfus, F. De Juvigny, A. Ponsar