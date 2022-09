Incendie en Gironde : plus de 3 200 hectares brûlés

Depuis plus de 24 heures, des milliers de litres d’eau sont ainsi largués par des Dash. Mais, c’est sans efficacité pour l’instant. L’incendie, qui a débuté hier après-midi, ne cesse de prendre de l’ampleur. Plus de 3 200 hectares sont déjà partis en fumée. Certains habitants ont échappé au pire. La tête de feu se situe ce mardi soir près de la commune de Sainte-Hélène. Il est donc impossible pour les 750 pompiers déployés de couvrir l’ensemble du périmètre. Avec des moyens dérisoires, des bénévoles tentent de retarder l’avancée du feu, à l’image de Jonathan et Pierre, respectivement pisciniste et bûcheron. Toute la nuit, les pompiers ont tenté de fixer cet incendie, attisé par des vents d’Ouest. Un signe de son ampleur, c’est que l’odeur de fumée est perceptible jusqu’en Vendée, à plusieurs centaines de kilomètres au Nord. Mais, ce soir, malgré l’importance des moyens aériens déployés et les renforts humains venus du Sud-Est du pays, l’incendie continue à s’étendre. Les autorités se veulent pourtant plus optimistes que la nuit passée. TF1 | Reportage H. Dreyfus, Y. Chambon