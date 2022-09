Incendie en Gironde : vague de solidarité pour les sinistrés

Cette famille a tout abandonné, en dix minutes. Ils ont été évacués d'un quartier de la petite ville de Sainte-Hélène, à 30 kilomètres de Bordeaux. Noémie est arrivée le soir du 13 septembre chez ses parents, avec son mari et ses deux enfants. Ils ont dû déplacer quelques meubles, pour que Thomas et Lucie puissent installer leur matelas et leur lit de camp. Ils n'ont apporté que le strict minimum. Les affaires de cette famille tiennent dans un sac. "Je n'ai pas pris de souvenirs, ni d'affaires particulières. J'ai pris ce qu'il y a de plus précieux : mes enfants et mes animaux", nous affirme cette mère de famille. Une autre famille en revanche est partie avec des souvenirs. "Quelques photos des petits enfants, car il est important de se dire que même si on perd tout, on garde souvenir", lance le père de famille. Ce couple de retraités fait partie des premiers évacués de la ville près de Saumos. Ce mercredi soir, ils vont passer une troisième nuit dans cette maison à Lacanau, chez leurs amis. Si tous ont trouvé un toit pour dormir, ils n'ont qu'un souhait : retourner chez eux au plus vite. TF1 | Reportage C. Abel, A. Ponsar