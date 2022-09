Incendie en septembre : un phénomène exceptionnel ?

Les pompiers espéraient avoir enfin un peu de répit. Les voilà à nouveau mobilisés jour et nuit face à des flammes qui ravagent la végétation dans la soirée de ce mardi 13 septembre. Est-ce que ce phénomène est exceptionnel ? Une fois passé les mois de juillet et d'août, le Sud-Ouest est généralement épargné par les incendies. D'après les soldats du feu, il faut remonter aux années 70 pour observer à Saumos des flammes d'une telle virulence au beau milieu du mois de septembre. Comment l'expliquer ? Lundi 12 septembre, le thermomètre dépassait 37 degrés dans les Landes. Une température de quatorze degrés supérieure aux normales de saison. Ici comme partout ailleurs, la pluie manque cruellement depuis de longs mois. Ces sols totalement secs désolent Gérard Castillon, membre de l'Association de défense de la forêt contre les incendies (DFCI). Dans les Landes, il prête mains fortes aux pompiers en entretenant la forêt. Près de 45 hectares ont encore brûlé, le lundi 12 septembre. D'après lui, des vents puissants et jamais observés jusqu'à présent accélèrent les brasiers. Cela peut-il durer ? Dans la moitié sud du pays, les autorités sont pessimistes, car le thermomètre va peu baisser ces prochains jours. Ces dernières heures, dix hectares sont encore partis en fumée, à Vendays-Montalivet, en Gironde. Signe que les pompiers ne sont pas prêts de se reposer. TF1 | Reportage G. Brenier, A. Silberman