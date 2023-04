Incendie : 8 mois après, ils n'ont toujours pas été indemnisés

Un mobile home de 24 m² remplace désormais la maison de Sébastien et Justine. Électroménager, meubles, vêtements... Tout ce qui se trouve à l'intérieur leur a été offert par des habitants. Ils vivent avec leur fille de 7 ans. À trois, il faut donc se serrer un peu. La solution devait être temporaire, mais elle dure depuis huit mois, depuis qu'un incendie a ravagé leur propriété en août dernier. Trois cent soixante-dix hectares sur les communes d'Aubais et de Gallargues-le-Montueux étaient partis en fumée. Nous les avions rencontrés lorsqu'ils faisaient l'inventaire des dégâts. La reconstruction est plus lente que prévu. Malgré plusieurs versements, l'assurance refuse pour l'instant de leur rembourser la totalité des pertes et leur réclame toujours des documents comptables et des photos. "Ça a brûlé pendant cinq jours. Je ne vois pas comment je pourrais les récupérer", déclare Justine. "On avait stocké les factures sur des disques durs. On n'a pas eu le temps de les sortir", ajoute Sébastien. L'incendie n'a pas seulement détruit leur habitation, mais aussi leur exploitation de bois installée juste à côté. Ensemble, ils sont à la tête de cette entreprise depuis dix ans. Avec l'aide de leurs fournisseurs, ils ont repris la découpe de bois, trois semaines seulement après la catastrophe. TF1 | Reportage L. Merlier G. Parrot