Incendie : la Sardaigne appelle à l’aide

Le feu est arrivé jusqu'aux portes des habitations. À côté, un hélicoptère déverse sa charge d'eau, dérisoire face à l'ampleur des flammes. Près de 1 200 personnes ont été évacuées et au moins 20 000 hectares de végétation brûlés, l'équivalent de deux fois la ville de Paris. Depuis samedi, la province d'Oristano à l'Ouest de la Sardaigne est en proie à de violents incendies. Sur place, ce vacancier français d'origine sarde assiste impuissant à la catastrophe : “Les gens autour ont perdu leurs bestiaux, les champs brûlés. Un voisin à côté pour l'instant ces bêtes sont à l'abri, mais ils n'ont plus rien à manger”. Les incendies ont commencé en pleine sécheresse. Le sirocco, un vent sec et chaud venu du Sahara, aurait aggravé la situation. L’Italie a demandé de l'aide à ses voisins européens. La France a envoyé deux Canadair en renfort, qui ont rejoint les 7 500 pompiers et gardes forestiers mobilisés sur le terrain. Pour l'un des pilotes français, c'est loin d'être terminé. “Vu la superficie et la surface à surveiller, ça va durer très longtemps. C'est un feu qui va être déclaré éteint pas avant un mois ou deux, ça c'est sûr” Ce soir, l'état d'urgence est toujours en vigueur dans la province.