Incendie : les canadairs indispensables

Sans eux, impossible d'éteindre ces flammes. Rien qu'hier, les canadairs ont effectué 440 largages avec une précision remarquable. "C'est cette capacité à larguer six mille litres d'eau d'un coup sur une zone... Jusqu'à 24 000 litres d'eau qui sont lâchés en simultané sur une zone", précise le commandant Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile. Depuis les airs, ils sont guidés par un hélicoptère de commandement pour mieux cibler les largages. Autre moyen mobilisé, l'hélicoptère bombardier capable de s'approcher au plus près des flammes, mais aussi le Dash, cet avion qui déverse un produit rouge, du "retardant" pour limiter l'étendue de l'incendie. Une lutte aérienne conduite par l'élite de l'aviation. "Souvent, ce sont d'anciens pilotes de chasse, particulièrement des pilotes de chasse de la Marine nationale parce qu'ils sont habitués à voler très très bas, à se poser sur des porte-avions et on est sous des systèmes où effectivement, non seulement on va devoir voler en très basse altitude en suivi de terrain, mais également être capable de se rapprocher de la mer et quasiment poser un avion... Qui va écoper avant de pouvoir repartir", explique Xavier Tytelman, consultant aéronautique pour Starburst France. L'écopage est une manœuvre très délicate : douze secondes pour se recharger d'eau en frôlant la surface de la mer. Mais, nous sommes en pleine période estivale et parfois, les vacanciers inconscients ne respectent pas les zones de sécurité. Seule limite pour ces bombardiers : ils ne sont pas équipés pour voler de nuit. Ce soir, les canadairs se poseront à 21h30, au coucher du soleil, et laisseront leurs collègues au sol, seuls face aux flammes.