Incendie meurtrier à New York : que s'est-il passé ?

Ils avaient branché un chauffage d'appoint, mais sa prise défectueuse est à l'origine de l'incendie. Les occupants ont eu le temps de sortir, mais la porte coupe-feu de l'appartement ne s'est pas refermée comme elle aurait dû. Tout le deuxième étage a été ravagé par les flammes. La fumée très toxique s'est rapidement propagée aux 120 appartements de la résidence. "La fumée était si épaisse qu'on ne pouvait pas respirer, on suffoquait. Ça m'a pris au moins 30-35 minutes pour rejoindre le couloir et descendre les six étages", témoigne un résident de l'immeuble. Les 200 pompiers mobilisés ont d'abord éteint les flammes avant de porter secours aux habitants coincés. Des victimes ont été retrouvées à chacun des 19 étages. Huit enfants de moins de seize ans figurent parmi elles. Cet incendie pose une fois de plus la question de l'entretien des habitations collectives aux États-Unis. L'immeuble était équipé de porte coupe-feu et d'alarme anti-incendie, mais celles-ci ne semblaient pas fonctionner parfaitement. "Les alarmes se déclenchent parfois sans raison. Quand elles ont retenti, beaucoup ont cru que c'était encore une fausse alerte", confie un père de famille qui a réussi à sortir de l'immeuble sain et sauf avec sa femme et leurs deux garçons. TF1 | Reportage A. Monnier