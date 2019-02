Incendie meurtrier à Paris : le traumatisme des rescapés

Toujours sous le choc, quelques rescapés de l'incendie meurtrier rue Erlanger ont bien voulu nous raconter comment ils ont vécu cette nuit infernale. Également très marqués, les pompiers avaient sauvé une cinquantaine de personnes au péril de leur vie, au moyen d'échelles à crochet et à la force de leurs bras. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.