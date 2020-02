Incendie meurtrier à Strasbourg : un acte criminel ?

L'incendie survenu dans un immeuble en plein centre-ville de Strasbourg a fait cinq morts et sept blessés. Selon le parquet, les premières observations tendent à écarter l'hypothèse d'une simple défaillance électrique. La piste criminelle serait privilégiée. Deux suspects ont d'ailleurs été interpellés à proximité des lieux et placés en garde à vue.