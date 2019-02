Incendie meurtrier : que sait-on de l’auteur présumé ?

Ce mercredi 6 février 2019, les enquêteurs en savent beaucoup plus sur le profil de la femme suspectée d’avoir déclenché l’incendie survenu dans le XVIe arrondissement de Paris. Elle avait été internée près de treize fois et aurait été en état d’ébriété le soir du drame. La pyromane présumée avait déjà essayé de provoquer un incendie à Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.