Incendie mortel à Paris : le retour des habitants dans leur immeuble

C'était il y a deux mois presque jour pour jour. Dans la nuit du 4 février, un incendie criminel avait ravagé un immeuble de la rue Erlanger dans le 16ème arrondissement de Paris. Dix personnes avaient trouvé la mort. La principale suspecte est toujours en détention. Pour la première fois, les survivants ont pu revenir sur les lieux du drame et ainsi récupérer ce qui pouvait l'être.