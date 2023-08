Incendie près d'Argelès-sur-Mer : des habitants évacués, des maisons menacées

L'incendie est hors de contrôle. Attisé par le vent, le panache de fumée se rapproche. Filmé par un automobiliste, le ciel s'est brutalement obscurci. Le feu s'est déclaré vers 17h, à proximité de la commune de Saint-André. Une maison et près de 50 hectares ont déjà brûlé. "Ça fait quelques heures maintenant que ça brûle. On entend des explosions. Il y a la fumée, les flammes qui sortent à certains endroits", témoigne Lisa Lock, habitante de Saint-André. Des évacuations sont en cours. Plus de 230 pompiers sont engagés, épaulés par des Canadair et des hélicoptères. Des renforts venus de l'Hérault et de l'Aude sont attendus dans les prochaines heures. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Beringer, I. Lyafori