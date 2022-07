Incendie près d'Arles : des habitations et des commerces touchés

L'incendie est parti en fin de matinée juste à côté d'un magasin de bricolage. Le propriétaire filme et vient d'évacuer tout son personnel. Quelques heures plus tard, sa réserve extérieure a brûlé. Il y a beaucoup de dégâts. C'est un feu de broussailles qui a dégénéré à Arles. Entre cette zone commerciale qui a dû être évacuée et la Nationale 113. Avec le vent, l'incendie a très rapidement traversé 70 hectares et a atteint des habitations. Une dizaine en est touchée et les riverains ont dû partir vite. Au total, 180 pompiers ont réussi à contenir l'incendie pour éviter qu'il ne se propage vers d'autres quartiers de la ville et notamment vers l'hôpital d'Arles. Le feu est fixé dans la soirée, mais des habitants ne pourront pas dormir chez eux. T F1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba