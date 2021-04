Incendie près de Marseille : la sécheresse en cause

Encore cet après-midi, un hélicoptère a transporté du matériel pour les pompiers dans des zones difficiles d'accès, là où le feu a brûlé, au coeur du massif du regagnas à Auriol. Au total, 90 hectares sont partis en fumée hier soir. Les riverains n'ont pas voulu quitter leurs domiciles, mais ils ont guetté toute la nuit les flammes. Dans la forêt brûlée, il ne fait que 10°C, mais il y beaucoup de vent. Les pompiers sont toujours sur place pour éteindre les fumerolles. "Il est très important de bien noyer. Tout simplement parce que si on ne fait pas ce travail de fond, on risque à tout moment, avec le vent, une reprise", explique Lieutenant Grégory Lefeuvre. Un peu plus loin, les sapeurs-forestiers débroussaillent la végétation avec un bulldozer. L'objectif est d'établir une zone pare-feu en lisière de l'incendie. La garrigue est déjà trop sèche par rapport aux autres années à la même époque. "C'est comme de la paille. Il suffit d'une petite étincelle pour que ça brûle". La terre manque d'eau. Dans les Bouches-du-Rhône, il est tombé en un an 400 millimètres de pluie.