Incendie, sécheresse, orages : l'été de tous les records

L'été n'avait pas encore commencé et on ressentait déjà une grosse chaleur. Le 15 juin 2022 a eu lieu la première canicule. Jamais une vague de chaleur n'était arrivée si tôt dans l'année. À Biarritz, cette fin de printemps se vit sous 43 degrés et ce n'est que le début. Le 12 juillet, un nouvel épisode caniculaire à Nîmes, il va faire 35 degrés pendant 28 jours d'affilée. À peine le temps d'un orage et le 1er août, la troisième canicule arrive. Parmi les records de l'été, la journée la plus chaude jamais enregistrée en France. C'était le 18 juillet où il faisait 37,6 degrés en moyenne sur tout le territoire. Record de sécheresse aussi, cela fait 61 ans que nos sols n'avaient pas été aussi secs. À Serre-Ponçon, le niveau du lac a perdu quinze mètres. Des restrictions d'eau partout en France, à cause d'un déficit de pluie de 84% par rapport à la normale. Alors forcément, les incendies ont été d'une rare violence. Gironde, Landes, Dune du Pilat et des feux même dans la moitié Nord de la France. Comme à Brocéliande ou à Fontainebleau, provoquant un nouveau record historique, où 62 000 hectares sont partis en fumée cet été. Chaleur, sécheresse et feu qui se terminent souvent par des orages d'une violence exceptionnelle comme le 18 août en Corse. TF1 | Reportage J. Corbillon, C. Aguilar, L. Kebdani