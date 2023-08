Incendie : un maire en colère contre des habitats négligents

Cela fait trois jours que Pierre, victime, est en colère. Pour lui, c'est le terrain de son voisin, une forêt non entretenue qui a amené les flammes aux portes de sa propriété. Heureusement, sa maison est intacte. Un mois plus tôt, il avait débroussaillé le bord de son terrain. Sur les images, on voit que l'incendie a cessé d'avancer en entrant chez lui. Les flammes n’avaient plus rien à brûler. Dans la zone, le débroussaillage n’est pas obligatoire, mais ça l’est en revanche dans la commune voisine de Saint-André, lieu du départ du feu. Avant l'été 2023, la mairie avait contacté 300 habitants pour qu’ils débroussaillent leur terrain. La moitié d’entre eux ne l’a pas fait. Le maire, Samuel Moli, s’est rendu chez eux. Ces nombreuses zones non entretenues par leurs propriétaires ont-elles accéléré la progression des flammes ? Le maire en est convaincu. Il ne portera pas plainte, mais dans les prochains jours, il signalera les faits à la justice. TF1 | Reportage G. Bertrand, F. Maillard, S. Iorgulescu