Incendie : un pyromane devant la justice

Le procureur a requis de la prison ferme, mais le juge a été plus clément. Deux ans d’emprisonnement avec sursis ont été prononcés pour cet homme de 45 ans. Il n’ira pas en prison. C’est un homme un peu perdu qui s’est présenté devant le tribunal. Conscient des graves conséquences que son départ de feu aurait pu provoquer, il dit regretter son geste. Cet ancien pompier volontaire dit souffrir d’un profond mal-être. Des problèmes familiaux l’ont plongé dans l’alcoolisme. Il a agi, selon lui, sous le coup de la colère. Mais, il nie toute implication avec d’autres incendies. L’ancien directeur du Centre de secours où il était engagé en est certain : il n’a pas, selon lui, le profil d’un pyromane. L’enquête se poursuit pour tenter de trouver l’auteur des 50 autres incendies qui ont touché le département depuis début août. Pour les habitants, l’inquiétude est permanente. Heureusement, les températures diminuent et l’humidité devrait rendre plus difficile d’autres départs de feu. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux