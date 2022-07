Incendies à La Teste-de-Buch : la dernière information

Dans la soirée de ce mercredi 13 juillet 2022, les feux sont extrêmement virulents. Le vent change et aucun des deux incendies n'est maîtrisé, que ce soit à La Teste-de-Buch ou plus à l'Ouest de la Gironde, à Landiras. Pourtant, les moyens mobilisés sont très importants : sept Canadairs et 760 pompiers. Au total, 2 700 hectares ont déjà brûlé depuis mardi 12 juillet 2022. C'est le plus gros feu qu'ait connu la Gironde en 20 ans. Et ce n'est pas encore terminé. Les pompiers se préparent à une nouvelle nuit de combat contre les flammes. TF1 | V. David