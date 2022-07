Incendies à Landiras : le point sur la situation

À La Teste-de-Buch, les pompiers sont inquiets tout comme les habitants et les vacanciers qui y sont de passage. Alors que le feu a déjà ravagé 1 300 hectares de forêt depuis mardi, il reste toujours très virulent et progresse dans le Sud-ouest. Pour l'instant, il n'y a pas d'habitations menacées, mais les pompiers ont du mal à accéder au foyer de l'incendie à cause de la végétation. Notons que les pompiers de quatorze départements sont arrivés ici en renfort pour cette journée de mercredi. Plus à l'Ouest du département, le feu de Landiras, lui aussi, progresse toujours. Là, c'est le vent qui pose problème. En tout, 1 500 hectares de forêt sont déjà parties en fumée. Dans les deux cas, les pompiers s'attendent à mener un nouveau combat acharné toute la nuit contre les flammes. TF1 | Duplex V. David