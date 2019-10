Incendies à Los Angeles : le quartier des stars évacué

Les incendies en Californie continuent de faire des ravages. Une prise de vues satellite a montré l'immensité de la zone touchée. Les flammes ont atteint certains quartiers très chics de Los Angeles. Des stars comme Arnold Schwarzenegger ou encore le basketteur Lebron James ont dû évacuer leur maison. Ce mardi soir, plus de mille cents pompiers sont toujours mobilisés sur les collines de Los Angeles, où plus de 200 hectares sont partis en fumée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.