Incendies : à quoi s'attendre cet été ?

Les pompiers de l'Ardèche sont déjà à l'affût des incendies. Dans leur QG, ils ne quittent pas des yeux les caméras situées dans les zones à risque. Dehors, ils révisent le matériel. Dans ce département régulièrement touché par les flammes, les pompiers préfèrent être prêts, même s'ils ne savent pas encore s'il risque d'y avoir beaucoup de feux cet été 2024. La sécheresse est l'un des éléments qui favorisent le risque incendie. Pour le moment, presque toute la France se porte bien. Mais attention, malgré cela, le risque de sécheresse existe quand même cet été. Il devrait, en plus, faire chaud, d'après Météo-France. "Côté températures, on va être certainement au-dessus des normales de saison quasiment pour tout le pays, mais surtout sur le Sud, à partir des Pyrénées et dans le Sud-Est", affirme Évelyne Dhéliat, présentatrice météo TF1-LCI. Autre facteur, c'est le vent. Il accroît fortement le risque et la puissance des incendies. Mais il est encore trop tôt pour dire s'il soufflera fort cet été. TF1 | Reportage F. Litzler, J. Gaillot, D. Paturel