Incendies : alerte maximale dans le Gard

La sécheresse sans précédent, depuis 2003, facilite les départs de feu dans le sud-est de notre pays. Dans le Gard notamment, de multiples alertes incendies ont eu lieu. Pour intervenir au plus vite, de nombreux pompiers y ont quitté leurs casernes et se sont installés à des endroits précis. Notre équipe s'est rendue dans ce département.