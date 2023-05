Incendies au Canada : 30 000 habitants évacués

Ces habitants de l’Alberta, en image, ont dû quitter leurs maisons précipitamment pour se mettre à l’abri. En tout, 30 000 personnes ont été évacuées dans l’une des provinces les plus peuplées du Canada, car les flammes se rapprochent et sont de plus en plus menaçantes. Malgré les efforts acharnés des pompiers, une trentaine de feux sont toujours hors de contrôle et semble progresser dans le nord de la province, qui est très sec. "L’alerte va être étendue aux autres communes menacées et les résidents de ces communes doivent se préparer à évacuer rapidement.", dit Colin Blair, directeur de l’agence de gestion des urgences d’Alberta (Canada). Plus au sud, les averses ont aidé le travail des pompiers et la situation semble s’améliorer. En 48 heures, près de 130 000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée. La Première ministre de la province s’est rendue sur place, pour constater les dégâts. Elle appelle le gouvernement du Canada à envoyer des renforts matériels et humains de toute urgence. TF1 | Reportage L. Adda, S. Jou