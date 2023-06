Incendies au Canada : des fumées jusqu'en France ?

À l'image, le célèbre pont de Montréal se distingue à peine dans la brume. Les particules fines sont si importantes que la ville est considérée comme la plus polluée du monde actuellement. Le masque est fortement recommandé. Les immenses incendies, depuis près de deux mois,sont à l'origine de la situation. Les fumées se déplacent avec le vent, vers l'Europe. Des nuages de fumée devront passer au-dessus de la France pendant cette semaine. Elles sont montées jusqu'à plusieurs kilomètres en altitude. Le ciel pourrait donc ne plus être aussi bleu et aussi clair, à la pointe du Finistère, à partir de demain 27 juin. Selon Dominique Tilak, directrice générale d'ATMO Occitanie, il pourrait y avoir des irritations ou des problématiques respiratoires. "Mais à ce stade, il semble prématuré de parler d'impact sanitaire compte tenu des observations que nous avons", poursuit-elle. Il y a trois ans déjà, les fumées d'autres incendies aux États-Unis avaient traversé l'Atlantique. Ce qui fût à peine visible dans le ciel parisien. À l'heure du reportage en tête de cet article, les concentrations en particules fines sont normales sur toute la France. TF1 | Reportage Y. Hovine, J. Maviert, R. Cann