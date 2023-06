Incendies au Canada : des milliers de personnes évacuées

C'est une plongée suffocante au cœur du brasier. Intrépides ou inconscients, des automobilistes ont bien failli ne jamais revoir la lumière du jour. L'incendie a déjà brûlé une dizaine de maisons, et en menace des centaines d'autres. Peu à peu, un immense panache de fumée plonge Halifax dans les ténèbres. La capitale de la province canadienne de Nouvelle-Écosse est désormais menacée par les flammes, 18 000 personnes ont dû être évacuées. Il n'y a pour le moment, ni blessé ni disparu, mais les autorités d'Halifax ont décrété l'état d'urgence pendant une semaine au moins. "Le vent vient désormais du nord, il a tourné et repousse le feu dans la direction où il brûlait hier. Il se propage rapidement et avec beaucoup d'intensité", dit David Meldrum, chef adjoint des pompiers d'Halifax L'incendie qui s'étend sur une centaine d'hectares, fait craindre le pire à des Canadiens, déjà traumatisés. Ces dernières semaines, de gigantesques feux de forêt ont brûlé un million d'hectares dans la province de l'Alberta. C'est l'équivalent de la Corse. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Chartier