Incendies au Chili : des quartiers entiers calcinés

Dans un quartier populaire de Viña del Mar, aucune maison n'a été épargnée. Des habitations sommaires, seuls les mûrs tiennent encore debout. Vingt-quatre heures après l'incendie qui a ravagé Viña del Mar, on compte déjà plus d'une centaine de morts et 26 000 hectares réduits en cendres. Au milieu des décombres, Jacqueline Atenas, une des sinistrés, cherche encore une explication et affirme que tout a brûlé, comme si quelqu'un avait aspergé les maisons d'essence. Des chaleurs caniculaires et un vent violent expliquent en partie l'ampleur des dégâts, mais pas seulement. Selon le commandant Andrés Ibaceta, directeur de la caserne "Pompe France" à Valparaíso, il y a une augmentation de constructions informelles, pas autorisées par les autorités. Conséquence de cette urbanisation anarchique, le paysage est devenu apocalyptique. Il ne reste littéralement plus rien, et tout ce qui n'est pas en béton ou en métal a été complètement détruit, témoigne Paul Perardel, un ressortissant suisse vivant au Chili. La vague de chaleur menace désormais l'Argentine, le Paraguay, et le Brésil. TF1 | Reportage H. Dreyfus, L. Cloix