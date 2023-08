Incendies au Portugal : des milliers d'habitants évacués

L'immense nuage de fumée grossit à vue d'œil. "J’ai vu des feux terribles, mais comme celui-ci, jamais !", c'est ce que nous confie José, un habitant des lieux. Dans l’urgence, les habitants laissent leurs chiens, leurs vaches derrière eux. En trois jours, 1 500 personnes ont déjà été évacuées. Pour les 1 000 pompiers mobilisés, accéder aux reprises de feux, devient presque impossible. Le terrain est escarpé, la forêt de pins et d’eucalyptus très dense, le combat se joue désormais dans les airs. Le travail des canadairs semble sans fin et près de 7 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes. Au sol, des propriétés souvent isolées,il faut défendre chaque maison une à une avec l’aide des habitants en coupant l’herbe. Comme le cas de Paola et de sa famille qui veulent rester le plus longtemps possible, pour protéger leur ferme et leurs animaux. Pour l’instant, une seule maison a brûlé depuis le début de l’incendie. Ce mardi soir, le feu a atteint l'Algarve, une des régions les plus touristiques du pays. TF1 | Reportage V. David, C. Blanquart, V. Gauquelin