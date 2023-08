Incendies au Portugal : le combat acharné des pompiers

La moindre reprise de feu peut tout faire basculer. L'incendie est pour l'instant sous contrôle, mais les pompiers restent sur leurs gardes, dans les airs comme au sol. "Si ça reprend d'un coup, ça peut passer de l'autre côté. Et ce serait dramatique. Donc on surveille et on envoie les avions pour refroidir les points chauds", s'exprime l'un d'eux. Sous nos yeux, la forêt s'embrase de nouveau en quelques secondes. Des reprises de feu, comme celle que vous verrez à l'image, se cachent partout dans les vallées escarpées. Les soldats du feu doivent être extrêmement vigilants. Au milieu des milliers d'arbres calcinés, des maisons sont intactes. Cette nuit, les pompiers ont sauvé la maison de Gonzalo. Le feu est encore tout proche, son terrain de six hectares a entièrement brûlé. "C'est très triste, parce que c'est aussi pour ça qu'on vit ici, parce qu'on aime la nature, les arbres. Mais on ne peut rien faire", confie-t-il. À quelques kilomètres de là, un village entier a été épargné. Ses 1 000 habitants ont eu une grosse frayeur. TF1 | Reportage V. David, V. Gauquelin, C. Blanquart