Incendies au Portugal : les habitants fuient les flammes

Les flammes s’approchent à toute vitesse à quelques mètres de la maison et des cultures de cette maraîchère."J'ai construit cela il n'y a pas longtemps, et peut-être que je vais tout perdre", confie-t-elle. Comme beaucoup, cette dernière et sa famille ont décidé de rester et de lutter comme ils peuvent. Des tracteurs pour couper l'herbe à la hâte, des branchages pour éteindre le feu. Même le jet d'eau ne fonctionne plus." Le seul moyen de sauver notre maison, c'est de rester", témoigne un des habitants. Pour l'instant le feu n'a pas encore éteint les maisons. Mais depuis samedi, 1 000 hectares sont partis en fumée dans la région. Le combat des 800 pompiers semble sans fin. Des dizaines d'habitants doivent maintenant évacuer. En quelques heures, onze communes sont vidées de leurs habitants. Mais face à l'urgence la panique. Près de 150 personnes laissent leurs maisons derrière elles. C'est la première fois en 20 ans que la région est confrontée à un feu de telle ampleur. Les prochaines 24 heures s'annoncent encore très chaudes. L'incendie pourrait continuer de progresser. TF1 | Reportage V. David, C. Blanquart, V. Gauquelin