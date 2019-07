Incendies au Portugal : les pompiers critiqués

Après trois jours d'incendies ravageurs, 9 500 hectares de terre ont été calcinés au Portugal. Le ministre de l'Intérieur portugais s'est rendu sur les lieux, mais cela n'a pas suffi à calmer les habitants. Ces derniers invectivent les pompiers. Ces soldats du feu sont toujours mobilisés, car les températures restent caniculaires et la moindre étincelle sur ce sol brûlant peut déclencher une reprise de feu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.