Incendies au Portugal : les pompiers toujours à pied d'œuvre

Outre la France, la sécheresse touche aussi d'autres pays. Au Portugal, des incendies importants se sont déclarés samedi et ont fait des ravages. Plus d'une trentaine de personnes ont été blessées, près de 10 000 hectares de forêts et des dizaines de maisons sont partis en fumée. Ce lundi, les pompiers sont toujours mobilisés sur plusieurs fronts.