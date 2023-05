Incendies : branle-bas de combat avant l'été

Depuis neuf mois, la terre brûle à Hostens (Gironde). Le lignite, un dérivé du charbon, se consume encore à près de 1 000°C. Une menace surveillée en permanence. "Le SDIS a installé, sur notre château d'eau, des caméras de surveillance. Donc, la moindre fumée est détectée", nous fait savoir Jean-Louis Dartiailh, maire (SE) d'Hostens. Dans cette commune du sud-ouest du pays, tout le monde se prépare pour ne pas revivre le même été. "Tout le monde a compris maintenant que ceux qui habitaient en bordure de forêt devaient débroussailler au moins 50 m de leurs maisons", poursuit l'élu. Pour protéger un quartier en bordure de forêt, la commune voisine, Saint-Symphorien (Gironde), a créé un pare-feu de plus de six hectares. En cas d'incendie, une vingtaine d'habitations étaient menacées. Annoncés par la préfecture, les moyens mis en place sont importants : caméras de vidéosurveillance installées sur les tours de guet, survols de drones et renfort aérien positionné en Gironde. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau, H. Villatte