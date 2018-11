Incendies en Calfornie : le second foyer à Malibu n'est toujours pas maîtrisé

Les incendies font toujours rage à Malibu, la ville des stars d'Hollywood. Dans cette zone tellement étendue, le brasier continue de progresser et des départs de feu ont à nouveau lieu. Selon les experts, seulement 25% des flammes sont maîtrisées. Désormais, l'obsession des pompiers est l'évolution des vents puisque ce lundi 12 novembre, on assiste à des bourrasques impressionnants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.