Incendies en Californie : le bilan s'alourdit à 29 morts

Baptisé "Campfire", l'ouragan de feu qui touche Paradise et Malibu depuis vendredi 9 novembre a fait 29 morts. C'est l'incendie le plus meurtrier depuis 1933. Déclenché par une ligne à haute-tension et attisé par le vent et la sécheresse, il a détruit 45 000 hectares. Le brasier continue toujours sa progression.