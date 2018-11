Incendies en Californie : le combat harassant des pompiers

Les pompiers doivent faire face à un travail exténuant et dangereux. Leur camp de base près de Malibu est une ville dans la ville. Près de 4 000 hommes y sont rattachés et viennent reprendre des forces. Malgré la fatigue, il faut préparer les camions et tout le matériel pour être prêt à combattre les flammes. De nouveaux départs de feu ont été signalés. De longues heures attendent encore ces hommes sur le front des incendies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.