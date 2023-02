Incendies dans les Pyrénées : du jamais-vu en plein hiver

Il s’est propagé comme en plein été. À Torreilles, l’incendie a détruit 60 hectares de végétation en quelques heures seulement. Cet après-midi, le feu est maîtrisé mais le travail n’est pas terminé. Toute la nuit, une centaine de pompiers a lutté contre les flammes attisées par un vent fort et un seul trait sec. Les risques d’incendies sont les mêmes que pendant l’été, mais les pompiers n’ont pas les mêmes moyens. En plein hiver, pas de Canadair, ni de groupe d’intervention dédiés aux feux de forêts. “ On est sur un dispositif classique de fonctionnement de service de secours. On voit bien que ça remet en cause ce dispositif puisqu’en période hivernale, vous avez les mêmes conditions qu’en été pour reproduire un incendie de grande ampleur ” selon le colonel Stéphane Clerc. Ce week-end, 19 départs de feux ont été signalés dans les Pyrénées-Orientales. Plusieurs ont été causés par des écobuages, une pratique agricole qui consiste à mettre le feu pour défricher. Les autorités appellent à la prudence. 92 hectares de végétations ont brûlé dans le département depuis le début de l’année, c’est onze fois plus que l’année dernière à la même période. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia