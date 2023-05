Incendies dans les Pyrénées-Orientales : vive inquiétude pour la soirée

Au beau milieu d'un camping, à travers les mobil-homes, une épaisse couche de fumée. Un employé a filmé toute la scène : "J'ai installé le mobil-home dans le camping, et on a commencé à voir beaucoup de fumée au-dessus du grillage. On s'est rendu sur le lieu et on a vu que tout le champ était en feu et que c'était arrivé à la frontière du camping". Au total, dix mobil-homes ont été touchés. L'incendie s'est déclaré peu après 15 heures sur la commune de Saint-Cyprien, juste à côté du camping. Rapidement, les vacanciers ont dû évacuer. Et quelques mètres plus loin, les pompiers luttent toujours contre les flammes. "La situation est très compliquée dû au vent. Et puis, c'est très épais avec les plumeaux et beaucoup de ronces", explique l’un d’entre eux.. Le feu menace dangereusement les habitations, quinze maisons d'un lotissement ont dû évacuer. Le lundi 8 mai déjà, un incendie s'est déclaré à Argelès-sur-Mer, la commune voisine. Le 16 avril dernier, à quelques kilomètres seulement, le village de Cerbère a connu le premier grand feu de l'année. TF1 | Reportage A. Cazabonne, A. Bacot et C. Arrigoni