Incendies dans l'Hérault : 700 hectares détruits en quelques heures

En quelques heures, l'incendie se transforme en brasier. Sur des images rapportées par nos journalistes, on constate des flammes incontrôlables. Un peu plus loin, déployés en renfort depuis les fenêtres d’un camion de pompier, on observe l'imposant panache de fumée. Les soldats du feu sont appelés en fin de matinée. La progression de l'incendie est très rapide. Aux portes de plusieurs hameaux, les circonstances restent troublantes, parce que deux départs de feu distincts sont enregistrés à moins d'un kilomètre l'un de l'autre. Des renforts aériens sont immédiatement immobilisés. Sur des vidéos également faites par nos reporters, les feux sont à quelques mètres de plusieurs habitations. Certains riverains prêtent main forte aux pompiers, alors que les conditions météo sont défavorables. Jérôme Bonnafoux, sapeur pompier, évoque du vent et des sautes de feu de plusieurs mètres. Et la grosse difficulté, c'est qu'on a deux départs de feu, distants d'un kilomètre, qui se sont rejoints. En outre, les premières évacuations et les premières prises en charge se font dans une salle communale. Au loin depuis l'axe principal, les automobilistes devinent ce soir l'étendue des feux. TF1 | Reportage F.X. Ménage, M. Kherraji.