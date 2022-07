Incendies dans l'Hérault : des habitants soulagés

Pendant que les camions des pompiers quittent la commune d'Aumelas, cet homme fait le chemin inverse, il rentre chez lui. La veille, il a dû évacuer sur ordre des pompiers car l'incendie était aux portes de sa maison. Elle est pourtant intacte. Il est soulagé et content de revenir chez lui. Ce village a été pris aux pièges par les flammes, des hectares de garrigues parties en fumée. Mais aucune habitation n'était touchée. Certaines propriétés ont subi d'impressionnantes sautes de feu. C'est le cas chez ce riverain où une centaine de mètres sépare l'incendie de sa maison. Son jardin est tout de même en partie calciné. Des habitants étaient sous le choc après le passage d'un brasier qui s'est propagé à toute vitesse. Dans un château de la commune, un mariage avait lieu. 75 personnes étaient déjà à table et en pleine fête dans la salle. Mais elles ont dû prendre la fuite en seulement cinq minutes. Le château a échappé aux flammes in extremis. Ce mariage avait pourtant été reporté deux fois déjà à cause du Covid. Les habitants d'Aumelas restent attentifs à toute reprise de feu. TF1 | Reportage A. Cazabonne, L. Garcia